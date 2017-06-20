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توقف حركة القطارات ببروكسل.. والشرطة البلجيكية تغلق الطرق المؤدية للمحطة
تفجيرات بروكسل ـ بلجيكا

توقف حركة القطارات ببروكسل.. والشرطة البلجيكية تغلق الطرق المؤدية للمحطة

2017-06-20 22:08:19
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أفادت وسائل إعلام، فى خبر عاجل لها، بتوقف حركة القطارات ببروكسل، موضحة أن الشرطة البلجيكية أغلقت الطرق باتجاه محطة القطارات المركزية.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم إخلاء ساحة “غراند بلاس” ومحطة القطارات المركزية فى بروكسل، وأوقف الأمن البليجيكى حركة القطارات فى بروكسل.

وكانت هناك أنباء عن سماع دوى انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية فى بروكسل.

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