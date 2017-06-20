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يوسف الشريف يتعاقد مع تامر مرسي على مسلسل لرمضان القادم
يوسف الشريف وتامر مرسي

يوسف الشريف يتعاقد مع تامر مرسي على مسلسل لرمضان القادم

2017-06-20 22:12:28

تعاقد منذ قليل النجم يوسف الشريف مع المنتج الكبير تامر مرسى، على مسلسل درامى جديد يتم المنافسة به خلال سباق رمضان 2018، كما تم التعاقد مع السيناريست عمرو سمير عاطف ليتولى كتابة العمل، والمخرج أحمد نادر جلال ليتولى إخراجه، ليجتمع صناع العمل الأربعة فى عمل جديد، ومن المقرر بدء التحضيرات الأولية للمسلسل بعد عيد الفطر مباشرة.

وكان المنتج الكبير قد قدم للنجم يوسف الشريف مسلسل “القيصر”، والذى عرض خلال سباق رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، واستمر هذا النجاح بينهما خلال سباق رمضان الحالى بمسلسل “كفر دلهاب”، والذى تصدر نسب مشاهدة يوتيوب منذ أول شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “كفر دلهاب”، والذى يعرض حاليا ويوميا على شبكة قنوات ON E، يشارك فى بطولته كل من محمد رياض وروجينا وأحمد سعيد عبد الغنى وهادى الجيار وثراء جبيل وسامى مغاورى ورامز أمير، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد جلال.

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