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بالصور.. أبرز الحاضرين على طاولة إفطار السيسي بحفل الأسرة المصرية
السيسي - افطار الاسرة المصرية

بالصور.. أبرز الحاضرين على طاولة إفطار السيسي بحفل الأسرة المصرية

2017-06-20 22:06:00

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.

وفيما يلى أبرز الشخصيات التى شاركت الرئيس طاولة الإفطار قبل قليل.

- الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

- المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

- الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

- البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

السيسي - افطار الاسرة المصرية

السيسي - افطار الاسرة المصرية

السيسي - افطار الاسرة المصرية

السيسي - افطار الاسرة المصرية

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