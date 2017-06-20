أكد الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، أن مفهوم “القصاص” في الشرائع السماوية يهدف إلى بلوغ الإنسانية الحقّة، حيث أن التوراة والأحاديث النبوية كليهما نصا على أن “العين بالعين والسن بالسن والنفس والنفس”، كما قال عيسى عليه السلام: “أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وصلوا من أجل مبغضيكم”، وفي مقامٍ آخر قال: “إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر”.

وقال في برنامجه “الإنسانية قبل التدين”، المذاع على شاشة سي بي سي اليوم الثلاثاء، أن الإنسان إذا أدرك أن هناك مجال للتنفيس نفسه وتسكين غضبه فجذوة الانتقام تقل، وذلك عبر تشريع القصاص، وحينها فقط تكون هناك قابلية لتطبيق مقولة “أحبوا أعدائكم”.

ولفت إلى أن القرآن كما نص على القصاص، فإن الآيات التي تشير إلى فضيلة العفو أكبر، حيث قال تعالى: “فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ”، وقال أيضًا: “وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ”.