 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:16 مساءً
روابط سريعة
الأمن البلجيكي يقتل المشتبه به في تفجيرات وإطلاق نار ببروكسل - صور
تفجيرات بروكسل

الأمن البلجيكي يقتل المشتبه به في تفجيرات وإطلاق نار ببروكسل - صور

2017-06-20 22:03:28
متابعات

قالت وسائل إعلام، إن الأمن البلجيكى قتل المشتبه به فى انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية فى “بروكسل”.

ووصلت سيارات إسعاف ودفاع مدنى إلى ساحة “غراند بلاس” فى بروكسل.

تفجيرات بروكسل

تفجيرات بروكسل

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3