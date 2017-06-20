أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتحرك فى زيادة المعاشات حيث يستحقها 10 ملايين مواطن تقريبًا، مؤكدا أنها زادت خلال الفترة الماضية 15% بحد أدنى 150 جنيهًا بدلاً من 130.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن المعاشات كانت تكلف الدولة عام 2010 /2011، 45 مليار جنيه، وفى موازنة 2017/ 2016، 160 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها ستكلف الدولة فى 2017 /2018، 190 مليار جنيه.

وأكد الرئيس، أن هذا غير كافٍ لكنه محاولة فى إطار ظروف مصر الحالية.

وأوضح الرئيس، أنه “سيتم زيادة “تكافل وكرامة” 100 جنيه لمليون و750 ألف مستحق، موضحًا أن هذا العدد كان مستهدفا لأن نصل إليه بنهاية العام المقبل، لكننا أنجزناه حاليًا وهذا سيكلفنا 8 مليارات و250 مليون جنيه”.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعى، قال الرئيس: إنه كان يكلفنا 7 مليارات جنيه، حيث تم إقرار علاوتى 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها، كما تم إقرار علاوة لغير المخاطبين بالقانون 10% دورية واستثنائية بحد أدنى 65 جنيهًا.