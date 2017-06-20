نفى الإعلامي تامر أمين، ما أثير حول أنه سبب اعتزال زوجته المذيعة شيرين الشنيطي، مضيفا: ” بالعكس شاكستها أنها ترجع.. وهذا قرارها الشخصي”.

وقال في حواره ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الثلاثاء، أنه يرفض نهائيا تقديم برنامج مع زوجته لأنه مذيع مصري لديه فلسفة فى حلقاته ولا يحتاج لمذيع أخر، متابعًا: “أنا إعلامي كل الأنظمة.. ولا أدعي البطولة.. الأنظمة تتغير وأنا مذيع.. واشتغلت مع نظام مبارك وعدلي منصور ومحمد مرسي والرئيس السيسي.. لأن ديه شغلتي”.