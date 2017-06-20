السيسي: 8 مليارات جنيه لزيادة في برنامج الضمان الاجتماعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك زيادة في برنامج الضمان الاجتماعي بقيمة 100 جنيه لعدد مليون و750 ألف مستفيد.

ولفت إلى إن ذلك يكلف الموازنة العامة 8 مليارات جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.