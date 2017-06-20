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السيسي: 8 مليارات جنيه لزيادة في برنامج الضمان الاجتماعي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: 8 مليارات جنيه لزيادة في برنامج الضمان الاجتماعي

2017-06-20 21:36:43
كتب - متابعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك زيادة في برنامج الضمان الاجتماعي بقيمة 100 جنيه لعدد مليون و750 ألف مستفيد.

ولفت إلى إن ذلك يكلف الموازنة العامة 8 مليارات جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

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