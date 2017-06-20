كشف تقرير صادر عن منظمة “كير” العالمية العاملة في الأردن، أن ٨٢% من اللاجئين السوريين في الأردن يقبعون تحت خط الفقر، وأن غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ويسلط التقرير، الذي حمل عنوان “سبع سنوات في المنفى، التحديات واستراتيجيات التأقلم التي يتبعها اللاجئون السوريون في المناطق الحضرية في الأردن والمجتمعات الأردنية المضيفة”، الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين من حيث فرص العمل والتعليم والوضع المعيشي.

وذكر التقرير أنه “في الوقت الذي اتخذ فيه المجتمع الدولي والسلطات الأردنية خطوات لإشراك السوريين في التنمية الاقتصادية في الأردن، استفاد واحد من كل خمسة لاجئين سوريين من الحصول على تصريح عمل، وذلك بسبب عقبات متعددة تشمل انعدام فرص العمل، والعقد المحدد لمدة سنة واحدة”.

وقالت نائب المدير العام للمنظمة في الأردن إيمان إسماعيل، إن أعداد اللاجئين السوريين في الأردن لا تزال ثابتة تقريبا وهناك اعتماد كبير من قبلهم على المعونة، موضحة أن 40 بالمائة من اللاجئين قالوا إن المساعدات الإنسانية هي المصدر الرئيسي للدخل بزيادة 33% عن عام 2016.

وأضافت أن أرباب الأسر يبذلون قصارى جهدهم لسد احتياجات عائلاتهم، لكن الكثير منهم بالكاد يقدرون على ذلك من دون عمل، وأن 82% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر.

وأشارت إسماعيل إلى أنه “لا بد من الاعتراف بأن النساء يطلب منهن بشكل متزايد دعم أسرهن ماليا وهذا يخلق ضغوطات جديدة داخل الأسر، وتوقعات إضافية بشأن النساء اللاتي يرعين بالفعل أطفالهن وأسرهن”.