 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:02 مساءً
روابط سريعة
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة
ca50d1e9113cb2eabccd98e89ee7b9e9

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة

2017-06-20 22:15:46

اختتم فريق الزمالك اليوم، تدريباته، على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو بالجزائر؛ استعدادا لمواجهة نادي اتحاد العاصمة بدوري أبطال إفريقيا، غدا.  وتجري مواجهة الغد ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الزمالك مرانه قبل الإفطار اليوم، واستمر المران، لما يقرب من ساعة و15 دقيقة.
وحرص المدير الفني البرتغالي،إيناسيو، على أن يكون المران خفيف.
وركز المدير الفني للزمالك، في مران اليوم على التدريبات بالكرة، وتجهيز اللاعبين، لمباراة الغد التي ستقام في الـ11 مساء بتوقيت الجزائر، الـ12 مساءً بتوقيت القاهرة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3