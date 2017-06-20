اختتم فريق الزمالك اليوم، تدريباته، على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو بالجزائر؛ استعدادا لمواجهة نادي اتحاد العاصمة بدوري أبطال إفريقيا، غدا. وتجري مواجهة الغد ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الزمالك مرانه قبل الإفطار اليوم، واستمر المران، لما يقرب من ساعة و15 دقيقة.

وحرص المدير الفني البرتغالي،إيناسيو، على أن يكون المران خفيف.

وركز المدير الفني للزمالك، في مران اليوم على التدريبات بالكرة، وتجهيز اللاعبين، لمباراة الغد التي ستقام في الـ11 مساء بتوقيت الجزائر، الـ12 مساءً بتوقيت القاهرة.