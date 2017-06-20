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خالد الجندي: لن تتحقق المعونة من الله إلا بفعل هذا
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لن تتحقق المعونة من الله إلا بفعل هذا

2017-06-20 21:32:43
كتب - متابعات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله أمرنا بعبادته حتى يقبل منا الدعاء، موضحا أن الله ذكر ذلك في سورة الفاتحة فى قوله “إياك نعبد وإياك نستعين”.

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، على شاشة “dmc”، اليوم الثلاثاء: “لن تتحقق المعونة من الله، إلا بالطاعة والعبادة والطلب، ولا يقبل الدعاء، إلا بعمل صالح، والمذنب والعاصى لابد أن يتوب قبل الدعاء، حتى يستجاب منه”.

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