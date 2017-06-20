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التونسية أنس جابر تودع بطولة مايوركا الإسبانية لتنس السيدات
انس جابر

التونسية أنس جابر تودع بطولة مايوركا الإسبانية لتنس السيدات

2017-06-20 21:09:18

غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر، مساء اليوم الثلاثاء، بطولة مايوركا الإسبانية، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار، بعد أن انهزمت في الدور الأول أمام اللاعبة الكرواتية آنا كونجيه، المصنفة 28 عالميًا، بمجموعتين لواحدة .

وقدمت أنس جابر المصنفة 106 عالميا، مباراة قوية، وخسرت المجموعة الأولى بصعوبة، بنتيجة 6 – 7، ثم عادت في المجموعة الثانية وربحتها بنتيجة 6 – 4.

وفي المجموعة الثالثة والأخيرة، تقدمت اللاعبة التونسية 3 – 1 مع 30 – 0 لصالحها، في الوقت الذي كان فيه الإرسال مع اللاعبة الكرواتية، التي قلبت كل المعطيات وفازت بالمجموعة بنتيجة 6 – 3.

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