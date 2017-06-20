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السيسي يرفع دعم الفرد في بطاقة التموين لأكثر من الضعف
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يرفع دعم الفرد في بطاقة التموين لأكثر من الضعف

2017-06-20 21:08:06
كتب - متابعات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.
جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، حيث أكد الرئيس أن تكلفة هذه الحزمة 75 مليار جنيه.

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