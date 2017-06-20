 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:38 مساءً
روابط سريعة
بأمر السيسي.. وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية المقررة على الأراضي الزراعية
السيسي في عيد العمال

بأمر السيسي.. وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية المقررة على الأراضي الزراعية

2017-06-20 21:06:48
كتب - متابعات

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية المقررة على الأراضي الزراعية لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الرئيس عن العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطن المصري وخصوصًا محدودي الدخل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3