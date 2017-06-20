 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:46 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. لحظة نطق الحكم بإعادة لقاء الزمالك والمقاصة
مرتضى منصور‎

بالفيديو.. لحظة نطق الحكم بإعادة لقاء الزمالك والمقاصة

2017-06-20 20:59:07

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو للحظة النطق بالحكم في قضية إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاصة والذي صدر اليوم بقبول الدعوة التي تقدم بها رئيس النادي مرتضي منصور.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية.
واختصم مسئولو الزمالك فيها كلا من: وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.
وجاء القرار بقبول الدعوة التي قدمها مسئولو النادي بإعادة المباراة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3