نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو للحظة النطق بالحكم في قضية إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاصة والذي صدر اليوم بقبول الدعوة التي تقدم بها رئيس النادي مرتضي منصور.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية.

واختصم مسئولو الزمالك فيها كلا من: وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

وجاء القرار بقبول الدعوة التي قدمها مسئولو النادي بإعادة المباراة.

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