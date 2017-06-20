هاجم الكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما صدر قرار محكمة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي أثارت الجدل في الدوري المصري هذا الموسم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية بامتناع الجبلاية عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

وقال بيومي في عدة تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “والنعمة مرتضى منصور دكر الكورة المصرية”

وأضاف : “السؤال هل فعلا الاتحاد والمقاصة هيقبلو بإعاده المباراه، أشك في ذلك”

وأكمل في تغريداته قائلا: “الحكم باعاده المباراه يؤكد شئ مهم ان مصر ليس لديها انحاد ولا قوانين ولا لوائح”

واستطرد في تغريداته مضيفا: “الأهم من ذالك هل الحكم سيكون المفتاح القادم لبعص الانديه الهابطه المتظلمه من التحكيم أمام القضاء الاداري”.

واختتم :”اعتقد بعيدا عن التهريج أنها كارثة بكل المقاييس ستفتح أبواب جهنم علي كوره القدم المصرية والمسابقة ومن يديرها”.