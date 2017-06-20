قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غد، الأربعاء، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفا ليلا.

وأكدت الأرصاد خلال بيان لها، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وأوضحت أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيره للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحول حالة البحرين الأبيض والمتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 21 - 33

الإسكندرية 22 - 28

السويس 22 - 34

الغردقة 30 - 39

شرم الشيخ 28 - 39

الأقصر 29 - 44

أسوان 29 - 45