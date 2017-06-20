تحطمت طائرة مشاركة في جهود إطفاء الحرائق الضخمة اليوم الثلاثاء، وسط البرتغال بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت قنوات “إس أي سي” و”تي في آي” التليفزيونية البرتغالية إن الطائرة “كانداير” تحطمت قرب بيتروجاو جراندي، المنطقة الوسطى حيث يتواصل أكبر حريق أدى إلى مقتل العشرات منذ السبت.

ونقلت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية عن مصدر من وكالة الحماية المدنية قوله إن طائرة هليكوبتر كانت في طريقها إلى موقع سقوط الطائرة. وتقول قوات الدفاع المدني التي تقوم بمواجهة الجحيم البرتغالي إن الحريق سيصبح تحت السيطرة في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة إذا ما ظلت الرياح مواتية