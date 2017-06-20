اذاعت القناة الأولى لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى حفل إفطار الأسرة المصرية.

ويشهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يشارك فيه سنويا عدد من ممثلى كل شرائح المجتمع المصرى.

ويمثل المشاركين فى حفل الإفطار اليوم المجتمع المصرى، من طلبة جامعات وباحثين علميين ورياضيين ومثقفين وشيوخ وفنانين وعواقل سيناء ومطروح والنوبة وممثلى العمال والفلاحين.