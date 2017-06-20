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الحضري لكاسياس: "مع عم الناس"
الحضري وكاسياس

الحضري لكاسياس: "مع عم الناس"

2017-06-20 20:55:04

قام الحارس المخضرم عصام الحضري نجم وادي دجلة ومنتخب مصر بنشر صورة له مع الأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس حارس الماتادور وريال مدريد السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق الحضري على الصور مع كاسياس قائلا: مع عم الناس، بعدما ظهرا ممسكان بقميص السد العالي.

ويتواجد الثانئى الحضرى وكاسياس فى الكويت لخوض مباراة استعراضية، على هامش دورة “الروضان” الرمضانية.

الحضري وكاسياس2

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