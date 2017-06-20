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مرتضى منصور يبلغ الزمالك في الجزائر بإعادة لقاء المقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة الودية

مرتضى منصور يبلغ الزمالك في الجزائر بإعادة لقاء المقاصة

2017-06-20 20:45:47

تلقت بعثة نادي الزمالك بالجزائر، اتصالات من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي من أجل إخطارهم بقرار محكمة القضاء الإداري بإعادة مباراة مصر المقاصة في الدوري.
وتلقت بعثة الزمالك المتواجدة في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة غدا بدوري أبطال أفريقيا‫؛ الخبر بحالة من التفاؤل الشديد وارتفاع معنويات جميع أفراد البعثة بعد تحقيق انتصار مهم للنادي في أزمة إعادة مباراة مصر المقاصة.
وتلقى الاتصالات أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة في الجزائر وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي.

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