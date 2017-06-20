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شاهد.. الأغنام لم تسلم من قطيعة السعودية مع قطر
خروف ـ خرفان ـ اسكتلندا

شاهد.. الأغنام لم تسلم من قطيعة السعودية مع قطر

2017-06-20 20:48:34
كتب - متابعات

أقدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على طرد آلاف الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة، ضمن الإجراءات العقابية التي تتخذها ضد قطر.

وبين مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” قطعانا كبيرة من الإبل وهي تغادر أراضي المملكة السعودية باتجاه قطر، بعد أن كانت ترعى في مراعي السعودية مجانا وبلا قيود، بحسب “بي بي سي”.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن الخطوة السعودية ستضع مالكي الإبل والأغنام القطريين في مشكلة لإيجاد أماكن تستوعب الأعداد الهائلة التي أجبرت على العودة من السعودية، وذلك في ضوء ندرة المراعي في قطر.

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