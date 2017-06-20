ميركل: مجموعة العشرين تواجه صعوبات بالغة في تنسيق البيان الختامي بسبب مواقف واشنطن

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مجموعة العشرين تواجه صعوبات متعلقة بتنسيق البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المزمع إجراؤها في يوليو المقبل.

يأتي ذلك أثناء كلمتها أمام منتدى برلين الاقتصادي اليوم الثلاثاء، قائلة: سنسعى إلى تحقيق التفاهم، وسيكون ذلك صعبا بسبب مواقف الولايات المتحدة والخلافات القائمة بشأن الخلافات الحادثة في اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدة أن برلين تأمل في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن الشراكة التجارية الاستثمارية العابرة للأطلسي، لافته إلى أن حوالي 30% من التجارة العالمية يعود إلى ألمانيا، والولايات المتحدة.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة التي كان من المنتظر أن يتم التوقيع عليها منذ عام 2016 مازلت قيد المفاوضات منذ ثلاثة أعوام بين بروكسل وواشنطن بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار.