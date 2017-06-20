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ماثيو مدافع البارسا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لسبورتنج لشبونة
ماثيو

ماثيو مدافع البارسا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لسبورتنج لشبونة

2017-06-20 20:37:45

اجتاز اللاعب جيريمي ماثيو مدافع فريق برشلونة الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لنادي سبورتنج لشبونة بعقد سوف يمتد لمدة موسمان.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البرتغالي تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ماذكرته صحيفه أوبوجو البرتغالية.

وكان النجم الفرنسي قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينه البرتغالية لشبونة، تمهيدًا لانضمامه لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي. 

وخرج اللاعب من حسابات إرنستو فالفيردي المدرب الجديد للبارسا، ما دفعه للتفكير في الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني. 

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