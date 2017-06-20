رفض الفنان أحمد الفيشاوي، أن يكون شهريار، قائلا: “مش حابب أكون شهريار، ليه أموت ست كل ليلة؟، أنا بحب المرأة ومحبش أكون مكانه”.

وأضاف خلال برنامج “احكي يا شهريار” مع جيهان عبدالله، أن شهريار في هذا الزمان سيشبه “الأمراء الخلايجة اللي متعلمين كويس وبيلبسوا لبس شيك جدًا”.

وأشار الفيشاوي إلى أن المرأة تحب الرجل صاحب الدم الخفيف، مضيفًا: “أنا عايز ست حِمشة تِلمني”. وأكمل: “أنا بحب المرأة المتحررة، وأحب المراة العاملة أكثر من ربة المنزل، كما أن الطيبة والحنان من الصفات التي تجذبني في السيدات”.

ولفت الفيشاوي إلى أن فتاة أحلامه هي ميج رايان، موضحًا: “أنا متقلب المزاج، ولكن زمان كان المزاج متقلب أكثر من الآن، أنا كنت في الأول مصيبة لكن أصبحت أكثر استقرارًا عن زمان.

ورد على سؤال بشأن الحالة الوحيدة اللي من الممكن أن يعتدي فيها على امرأة، قائلا: “لا يمكن ده أنا إيدي تتقطع قبل ما أمد إيدي على ست، لأن ده شيء بشع بكل الأشكال”.

واستطرد: “مفيش حاجة اسمها أتغاضى عن عيب في حاجة اسمها أتعايش معاه وكلنا عندنا عيوب، فالفكرة إني أنا مش أتغاضى بس اتعايش، لأن العيب ده ممكن أحاول أخليه حاجة أقدر أتعامل معاها بشكل يومي”.

وعن بكاء الرجل، قال: “هم يبكون بإنسانية”، حيث إن البكاء ليس ضعفًا سواء في فرح أو في حزن.