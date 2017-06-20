أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانج يى سيقوم بزيارة رسمية لأثيوبيا ومقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا كما سيزور كلا من الأردن ولبنان بدءا من اليوم /الثلاثاء/ ولمدة ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الخارجية قنج شوانج - في بيان رسمي - إن الوزير سيحضر مراسم افتتاح الحوار رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا حول الحد من الفقر والتنمية بالإضافة إلى منتدى للمفكرين.

وأضاف أن وانج يقوم بالزيارة بناء على دعوات من وزير الشئون الخارجية الأثيوبي ورقني جبيوه ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية لبنان جبران باسيل.