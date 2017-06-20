أصيبت الفنانة منة فضالي الضحية الجديدة لبرنامج «رامز تحت الأرض» بحالة من الصدمة بعد اكتشاف مقلب رامز وقالت له: «انت حمار ومستفز اوى.. انت مفيش فايدة فيك».

وقالت منة ايضا: “انت ايه وايه اللى انت بتعمله” ثم قامت بضربه امام الجميع.

ويأتي برنامج «رامز تحت الأرض»، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعند محاولة الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محاصرا بالرمال وهذه الحيوانات المفترسة، لنشاهد رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.