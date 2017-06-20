وصول أول قافلة مساعدات إلى شرق حرستا السورية المحاصرة منذ أكتوبر 20162017-06-20 20:01:49
أعلن يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن قافلة مشتركة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري تمكنت أمس الاثنين من الوصول بالمساعدات إلى منطقة شرق حرستا المحاصرة في ريف دمشق بسوريا لتوفير مساعدات لإنقاذ حياة حوالي 11 ألف شخص محتاج .. قائلا : “إن تلك هي أول قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات تصل إلى شرق حرستا منذ 29 أكتوبر 2016”.
وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم - : لقد تم تخفيض كميات بعض الأدوية والمواد الطبية خلال عمليات الموافقة والتحميل من جانب السلطات السورية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد طلبت الوصول إلى 33 ألف شخص في حاجة إلى المساعدات في شرق حرستا ومسرابا وموديرا لكنها حصلت على موافقة لإيصال المساعدات إلى 11 ألف شخص فقط في شرق حرستا.
وأشار إلى أن تسليم المساعدات جاء بعد يومين من محاولة قافلة تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر لتقديم المساعدات لحرستا في 17 يونيو الجاري لكنها أجبرت على العودة بعد تأخيرات متعددة ثم تعرضت لإطلاق نار في طريق عودتها إلى دمشق وأصيب سائقها من الهلال الأحمر العربي السوري ويقال إن حالته الآن مستقرة، لافتا إلى إصابة سائق آخر من الهلال الأحمر برصاصة كذلك لكن إصابته ليست خطيرة.
وأعرب المتحدث عن إدانة الأمم المتحدة الهجوم على قافلة المساعدات، مؤكدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
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