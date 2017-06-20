أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بييترو جراسو اليوم أنه لا يمكن تجريم حارس مرمى ميلان الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي تلاحقه منذ أيام انتقادات عنيفة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع الروسونيري.

وقال جراسو: “كرة القدم ككل تقوم على المال، لا يمكن تجريم لاعب يرغب في تأمين نفسه، حتى لو كان يريد فعل ذلك في أندية أخرى”، خلال مقابلة مساء اليوم مع شبكة (راديو راي) المحلية.

وتعرض دوناروما (18 عاما) لانتقادات حادة من جمهور ميلان الذي ألقى أوراق نقدية زائفة خلال مباراة الأحد الماضي بين منتخبي إيطاليا والدنمارك للناشئين تحت 21 عاما.

وأكد جراسو: “لم يرق لي الجزء المتعلق بالمال. اعتقد أنه يجب دوما منح كل فرصة للشباب”، موضحا أن اللاعبين ليسوا ملزمين بالارتباط بمكان واحد فقط.

كان ميلان قد عرض الخميس الماضي عقدا جديدا على دوناروما لمدة خمسة أعوام مقابل أربعة ملايين يورو في الموسم، لكن الحارس فضل رفض التجديد، وفقا لوكيله مينو رايولا.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في 30 يونيو/حزيران 2018، لذا فسيكون على النادي أن يقرر ما إذا كان سيبيع اللاعب في موسم الانتقالات الجاري أو رحيله بشكل حر العام المقبل.