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كمبالا سيتي يسقط أمام ريفرز يونايتد في الكونفدرالية
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كمبالا سيتي يسقط أمام ريفرز يونايتد في الكونفدرالية

2017-06-20 19:51:19

حقق فريق ريفرز يونايتد النيجيري فوزا صعبا على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي 2 / 1، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية).

وسجل هدفي ريفرز يونايتد بيرنارد أوفوكي وفريدريك أوبوماتي في الدقيقتين الثانية و15، فيما سجل هدف كمبالا سيتي جيوفري سيرونكوما في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأنهى كمبالا سيتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حبيب كافوما في الدقيقة 89.

ورفع ريفرز يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف، خلف الفتح الرباطي المغربي المتصدر.

ويتواجد كمبالا سيتي الأوغندي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الإفريقي المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويلتقي الإفريقي التونسي نظيره الفتح الرباطي في وقت لاحق من اليوم.

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