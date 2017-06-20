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مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر لقوات الجيش في مالي
علم مصر

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر لقوات الجيش في مالي

2017-06-20 19:41:54
كتب - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لقوات الجيش في إقليم تمبكتو شمال مالي مما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب مالي في مواجهة الإرهاب.. معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا..داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا برحمته.

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