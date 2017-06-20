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الحماية المدنية بالفيوم تتمكن من إخماد حريق شب بجراج المحكمة
حريق محطة وقود

الحماية المدنية بالفيوم تتمكن من إخماد حريق شب بجراج المحكمة

2017-06-20 19:40:25
كتب - أ ش أ

تمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء بالفيوم من السيطرة على حريق محدود شب بجراج محكمة الفيوم.
تلقى مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي إخطارا من مدير الحماية المدنية العميد هشام صادق بالسيطرة على الحريق الذي شب بجراج محكمة الفيوم ومنع رجال الإطفاء امتداده.
وتبين أن الحريق شب بدراجة بخارية ملك “محمد أحمد محمود” (46 عاما) موظف مدني بالمحكمة، الذي رجح أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحريق، وتحرر محضر إداري قسم شرطة ثاني الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وعلى صعيد منفصل، أُصيب 10 ركاب في انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة وانفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة بطريق القاهرة / الفيوم، وتم نقل الركاب المصابين لمستشفى الفيوم العام، وإسعافهم، حيث خضعوا للعلاج بإشراف مدير المستشفى الدكتور محمد نادي، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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