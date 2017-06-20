حملات أمنية وتموينية ومرورية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون2017-06-20 19:37:35
تواصل الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات حملاتها المتنوعة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمخدرات، والمخالفات بأنواعها المرورية منها والتموينية إلى جانب مخالفات التعديات.
ففي محافظة الفيوم، تم ضبط 5 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، و5 هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية، و5 آخرين لحيازتهم أسلحة بيضاء، كما تم استهداف وفحص 21 مسجلا خطرا، وضبط 121 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1833 مخالفة مرورية.
كما تم ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال الحماية المدنية، و19 في مجال قضايا المسطحات وقضيتين في مجال المصنفات الفنية، وتنفيذ 1058 حكما قضائيا وتنفيذ إزالة 609 حالات تعدٍ على الأراضي.
وفي محافظة البحر الأحمر، تمكنت حملة تموينية بمدينة القصير من ضبط محلين تجاريين يزاولان العمل دون ترخيص، ومخالفتي إشغال طريق وتحرير محضرين نظافة عامة..كما أوصت الحملة بغلق محل بيع أسماك نظرا لما يمثله من خطر داهم على صحة المواطنين من سوء السلع المعروضة به.
وفي محافظة الغربية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات مكون من عاطلين اثنين تخصصا في ارتكاب وقائع خطف الحقائب بالطريق العام مستقلين دراجة نارية توك توك، وأنهم وراء السرقات بمدينة زفتى، وضبطا بحوزتهما مبلغا ماليا وسلاحا أبيض ، واعترفا بارتكاب 12 واقعة سرقة، وتم تحرير محضر والعرض على النيابة.
وتمكنت حملات تموينية من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بناحية قرية العزيزية بمركز سمنود لتجميعه كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة والمربوط صرفها على بطاقات الحيازة الزراعية من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعية، وعثر بحوزته 110 أجولة من الأسمدة الزراعية (اليوريا) وزن الجوال 50 كجم، و78 جوال أسمدة (نترات) زنه الجوال 50 كجم بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
كما تم ضبط صاحب طلمبة رصيف بناحية كفور بلشاي بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة ويعها بالسوق السوداء وبحوزته 250 لترا من السولار المدعم من قبل الدولة معبأه داخل جراكن بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء بإجمالي 1250 لترا.
وتم ضبط صاحب محل لبيع زيوت السيارات بناحية قرية السملاوية مركز زفتى وبحوزته 30 جركن بنزين 80 مدعم من قبل الدولة وصاحب مكتبة بناحية قرية ميت السودان بمركز طنطا وبحوزته 3 آلاف و150 صاروخا من الألعاب النارية محدثة للصوت والشرر ، وبطارية ألعاب نارية بها 25 صاروخا محدثة لعدة انفجارات متتالية .. تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيقيات .
وفي محافظة المنيا، تم ضبط 3 عاطلين تبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة ماكينات الري متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة بالدائرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
وفي سوهاج، أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أن حملة تفتيشية للرقابة التموينية والصحة بدائرة مركز المنشأة ضبطت 716 كيلوجرام فول سوداني غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أن الحملة جاءت في إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات الرقابة التموينية وإحكام السيطرة علي الأسواق والرقابة علي السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للبيع للمواطنين والتأكد من صلاحيتها خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال : إن الوحدة المحلية لمركز المنشاة بالاشتراك مع الصحة والتموين نفذت حملة تفتيشية علي السلع الغذائية وحلوى العيد والفول السوداني حيث ضبطت الحملة 7 أجولة فول سوداني بإجمالي وزن 716 كيلوجراما بحوزة أحد التجار وبمعاينتها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.
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