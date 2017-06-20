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المتحدث العسكري: ضبط عنصرين تكفيريين وسط سيناء
الجيش المصري ـ القوات المسلحة ـ سيناء‎

المتحدث العسكري: ضبط عنصرين تكفيريين وسط سيناء

2017-06-20 18:59:03
كتب - أ ش أ

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط فردين من العناصر التكفيرية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء.
وأشار المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة من جهة أخرى إلى ضبط 26 جوالا من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 1230 كجم بخليج السويس.

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