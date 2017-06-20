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محافظ الشرقية: وزير الزراعة يستثنى 11 قيراطا زراعيا لبناء مدرسة إعدادية بالشرقية
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

محافظ الشرقية: وزير الزراعة يستثنى 11 قيراطا زراعيا لبناء مدرسة إعدادية بالشرقية

2017-06-20 18:54:19
كتب - أ ش أ

قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا وافق على استثناء قطعة أرض زراعية مساحتها 11 قيراطا من قرار الحظر ؛ وذلك لتنفيذ مشروع ذات نفع عام لأبناء المحافظة.
وأوضح المحافظ -في تصريح اليوم الثلاثاء- أن المساحة كائنة بقرية هانون بمركز منشأة أبو عمر وتبرع بها أحد المواطنين لإقامة مدرسة إعدادية عليها لتوفير الخدمة التعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة لبناء جيل قادر على صناعة المستقبل.
وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة بهذا المشروع مع عدم السماح بأي تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة.

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