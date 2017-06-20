استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد مروة عيد عبد الملك، في إطار التنسيق لإطلاق مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر يوليو ‏المقبل بمشاركة مجموعة منتقاة من أبرز النماذج الناجحة لسيدات مصر ‏بالخارج ممن استطعن تحقيق إنجازات بارزة في المجالات العلمية والطبية ‏والهندسية والاقتصادية والتعليمية بالإضافة إلى وزارات التعليم العالي، والتضامن، ‏والعدل، والتعاون الدولي، والصحة، والاستثمار.

وتستهدف النسخة الثانية من مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) تحقيق أقصى استفادة ممكنة ‏من عقول وخبرات المرأة المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى التي حققتها سيدات ‏مصر في الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية لوضع ‏حلول ممكنة لأهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن مع إلقاء الضوء على دور السيدة المصرية في تشكيل وعي ‏ووجدان الأمة، وإبراز جهودها في تنمية المجتمع، ورسم صورة أفضل لمصر المستقبل، حيث تم الاتفاق على ‏دمج فكرة مؤتمر (مصر تستطيع) التي تتبناها وزارة الهجرة مع مبادرة (التاء ‏المربوطة) التي يتبناها المجلس القومي في مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة).

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لدور المصريات في الخارج وخاصة للنجاح الذي سعت مروة عيد عبدالملك لتحقيقه حتى وصلت لأن تكون أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد وهو أمر ليس بالهين، مؤكدة دور عظيمات مصر وسيداتها ‏المخلصات في تعزيز صورة الوطن والعمل على إبراز نجاح أبنائه‎.

وطالبت مكرم من مروة بأن تعمل على توضيح كيف يمكن للفتيات في مثل عمرها داخل مصر ، الوصول إلى حلمهن في أن يكن بطلات عالميات وأن تبرز الجهد المطلوب في سبيل تحقيق ذلك لأن هناك الكثيرات منهن يتمنين أن تصلن في يوم من الأيام لهذه المكانة.

وأعربت عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن نقاشات ثرية تصب في صالح المرأة المصرية في ‏الخارج وفي صالح دعم قضايا الوطن.

وأوضحت أن تنظيم مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) جاء استثمارا للنجاح الكبير الذي حققه ‏المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج (مصر تستطيع) الذي عُقد بالغردقة ‏في شهر ديسمبر الماضي وصدرت عنه مجموعة مهمة من التوصيات يجرى ‏تنفيذها الآن بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية كل فيما يخصه.

جدير بالذكر أن مروة عيد عبدالملك بدأت لعب كرة اليد وعمرها ست سنوات بمركز شباب زينهم ثم انتقلت لصفوف النادي الأهلي عام 1996 واستمرت معه 14 عاما متتالية حققت فيها العديد من الانتصارات والبطولات.

وقد هيمنت سيدات الأهلي لكرة اليد على جميع البطولات بفضل كبير يعود إلى مروة، حيث بدأت اللعب في صفوف المنتخب المصري منذ عام 2003، وتألقت بشدة في بطولات إفريقيا، وبدأ حلم الاحتراف يراودها، وسرعان ما انتقلت مروة لنادي (نيس) الفرنسي في دوري الدرجة الثالثة، وقدمت به مستويات رائعة، وقادت الفريق للدرجة الثانية قبل أن تنتقل للدوري الممتاز لنادي (نيس) الفرنسي، لتصبح أول محترفة مصرية في كرة اليد.