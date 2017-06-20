وزيرة الهجرة تستقبل أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد2017-06-20 18:39:22
استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد مروة عيد عبد الملك، في إطار التنسيق لإطلاق مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بمشاركة مجموعة منتقاة من أبرز النماذج الناجحة لسيدات مصر بالخارج ممن استطعن تحقيق إنجازات بارزة في المجالات العلمية والطبية والهندسية والاقتصادية والتعليمية بالإضافة إلى وزارات التعليم العالي، والتضامن، والعدل، والتعاون الدولي، والصحة، والاستثمار.
وتستهدف النسخة الثانية من مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عقول وخبرات المرأة المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى التي حققتها سيدات مصر في الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية لوضع حلول ممكنة لأهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن مع إلقاء الضوء على دور السيدة المصرية في تشكيل وعي ووجدان الأمة، وإبراز جهودها في تنمية المجتمع، ورسم صورة أفضل لمصر المستقبل، حيث تم الاتفاق على دمج فكرة مؤتمر (مصر تستطيع) التي تتبناها وزارة الهجرة مع مبادرة (التاء المربوطة) التي يتبناها المجلس القومي في مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة).
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لدور المصريات في الخارج وخاصة للنجاح الذي سعت مروة عيد عبدالملك لتحقيقه حتى وصلت لأن تكون أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد وهو أمر ليس بالهين، مؤكدة دور عظيمات مصر وسيداتها المخلصات في تعزيز صورة الوطن والعمل على إبراز نجاح أبنائه.
وطالبت مكرم من مروة بأن تعمل على توضيح كيف يمكن للفتيات في مثل عمرها داخل مصر ، الوصول إلى حلمهن في أن يكن بطلات عالميات وأن تبرز الجهد المطلوب في سبيل تحقيق ذلك لأن هناك الكثيرات منهن يتمنين أن تصلن في يوم من الأيام لهذه المكانة.
وأعربت عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن نقاشات ثرية تصب في صالح المرأة المصرية في الخارج وفي صالح دعم قضايا الوطن.
وأوضحت أن تنظيم مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) جاء استثمارا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج (مصر تستطيع) الذي عُقد بالغردقة في شهر ديسمبر الماضي وصدرت عنه مجموعة مهمة من التوصيات يجرى تنفيذها الآن بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن مروة عيد عبدالملك بدأت لعب كرة اليد وعمرها ست سنوات بمركز شباب زينهم ثم انتقلت لصفوف النادي الأهلي عام 1996 واستمرت معه 14 عاما متتالية حققت فيها العديد من الانتصارات والبطولات.
وقد هيمنت سيدات الأهلي لكرة اليد على جميع البطولات بفضل كبير يعود إلى مروة، حيث بدأت اللعب في صفوف المنتخب المصري منذ عام 2003، وتألقت بشدة في بطولات إفريقيا، وبدأ حلم الاحتراف يراودها، وسرعان ما انتقلت مروة لنادي (نيس) الفرنسي في دوري الدرجة الثالثة، وقدمت به مستويات رائعة، وقادت الفريق للدرجة الثانية قبل أن تنتقل للدوري الممتاز لنادي (نيس) الفرنسي، لتصبح أول محترفة مصرية في كرة اليد.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
بأسرع تقنية إستشعار لبصمة الإصبع.. تعرف على مواصفات هاتف "إنجو 4"
“إنجو” المتخصصة في سوق الأجهزة الذكية بالشرق الأوسط, تعلن عن إطلاق أحدث هاتف ذكي “إنجو 4” و المدعم بوحدة معالج عشر أنوية (Deca-Core)، وبسماكة رفيعة 8.5 مم. والهاتف الذكي ...Tue, 20 Jun 2017 14:10:49 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
صندوق النقد الدولي يعد برنامجا جديدا لمواجهة هروب رؤوس الأموال
يضع صندوق النقد الدولى اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، على ما أفادت صحيفة ...Tue, 20 Jun 2017 08:35:34 GMT