نقابة الصحفيين: عدم حضور قسم اليمين يرتب عدم الحصول على عضوية النقابة2017-06-20 18:19:30
أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة إقامة حفل الإفطار الجماعي للأسرة الصحفية، وحفل تأدية القسم الصحفي للزملاء الجدد في موعده الخميس الموافق 22 يونيو بمركز شباب الجزيرة.
وقررت هيئة المكتب تقسيط رسوم القيد بحيث يتم سداد 500 جنيه في الوقت الحالي، على أن يتم خصم المبلغ المتبقي من البدل فور إرساله من المالية للنقابة.
وشددت هيئة المكتب على أن الاحتفال ليس به أي مخالفة للقانون أو اللائحة، وأن قسم اليمين شرط واجب لقبول الأعضاء الجدد بالنقابة، وعدم حضور قسم اليمين يترتب عليه عدم الحصول على عضويتها.
وأشارت هيئة المكتب إلى أن مجلس النقابة كان قد وافق بالاجماع على هذا القرار، وذلك لتعذر تنظيم حفل الإفطار بالنقابة، بسبب الإصلاح الشامل لمطعم النقابة، حتي يليق بالجماعة الصحفية، كما تعذر تنظيمه في النادي النهري بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل في هذا الوقت من العام وتأثيره على أرضية النادي.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
بأسرع تقنية إستشعار لبصمة الإصبع.. تعرف على مواصفات هاتف "إنجو 4"
“إنجو” المتخصصة في سوق الأجهزة الذكية بالشرق الأوسط, تعلن عن إطلاق أحدث هاتف ذكي “إنجو 4” و المدعم بوحدة معالج عشر أنوية (Deca-Core)، وبسماكة رفيعة 8.5 مم. والهاتف الذكي ...Tue, 20 Jun 2017 14:10:49 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
صندوق النقد الدولي يعد برنامجا جديدا لمواجهة هروب رؤوس الأموال
يضع صندوق النقد الدولى اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، على ما أفادت صحيفة ...Tue, 20 Jun 2017 08:35:34 GMT