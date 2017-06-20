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البنتاجون يعلن اعتراض مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق
تحطم مقاتلة روسية

البنتاجون يعلن اعتراض مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

2017-06-20 18:05:44
خاص: محيط

أكد البنتاجون أن مقاتلة روسية من طراز “سو-27” نفذت عملية اعتراض خطير لطائرة استطلاع أمريكية من نوع RC-135U فوق مياه بحر البلطيق.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم البنتاجون جيف دافيز قوله “اعتبرنا هذا التصرف غير مهني بسبب السرعة العالية التي نفذت بها عملية الاعتراض”.

وأشار دافيز إلى أن الطائرة الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق خلال وقوع الحادث.

وأضاف أن المسافة بين الطائرتين تقلصت حتى 1.5 متر فقط، موضحا أن الطائرة الروسية هي مقاتلة من طراز “سو-27” كانت مزودة بصواريخ، وهي اقتربت بشكل خطير من طائرة استطلاع أمريكية من طراز  RC-135‎ .

ووصف المسؤول تصرفات المقاتلة الروسية بـ”الاستفزازية”، قائلا إنه ليس من المعروف بعد ما هي المسافة التي اقتربت الطائرة الأمريكية بها من محافظة كالينينجراد الروسية الواقعة على بحر البلطيق.

جدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي على خلفية توتر كبير في أجواء سوريا بعد إسقاط القوات الأمريكية، يوم الأحد الماضي، مقاتلة سورية من طراز “سو-22”، مما أدى إلى ردود فعل حادة من قبل روسيا، التي أعلنت عن تعليق عمل المذكرة الروسية الأمريكية الخاصة بضمان أمن الطيران في المجال الجوي السوري ومنع وقوع الحوادث بين قوات الجانبين.

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