محافظ القليوبية: 4 مليارات جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة2017-06-20 18:03:58
صرح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى بأن قيمة اعتمادات مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة عن العام 2016 / 2017 بلغ 4 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ، اليوم الثلاثاء مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة شمال القاهرة وشبرا الخيمة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة القليوبية بحضور السكرتير العام ورؤساء المدن.
وناقش الاجتماع خطة المحافظة لمشروعات المياه والصرف الصحي وتذليل العقبات أمام جميع المشروعات التي انتهت والجاري تنفيذها والجاري إسنادها والمقترحات والحلول لبعض المشكلات التي تعترض استلام بعض المشروعات وضعف المياه في بعض المناطق بالمحافظة وكذلك المناطق المتواجدة خارج الحيز العمراني.
وقال المحافظ إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على زيادة طاقة 2 محطة كومباكت من 30 ل/ث إلى 90 ل/ث بمدينة الخصوص، وكذلك إنشاء محطة رفع على مساحة 1500م بالخصوص واستكمال مشروع خط انحدار 800 مللي بمدينة الخصوص وتقديم مشروع دعم خطوط شبكات المياه لمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة على أن يكون التصميم بمعرفة شركة مياه القاهرة الكبرى والتنفيذ بمعرفة شركة القليوبية والاعتمادات بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدبير 10 ملايين جنيه بمعرفة الجهاز التنفيذى لتنفيذ خط ازدواجي بخط طرد مياه بمحطة شبين القناطر بعرب جهينة بطول 1200م.
وأكد المحافظ أن القليوبية تعد الأولى على مستوى المحافظات في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي حيث تم توصيل الخدمة لـ80 قرية بنسبة 40% من إجمالي القرى المحرومة من الصرف الصحي وجاري استكمال المشروعات ليتم الانتهاء منها خلال عامين.
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