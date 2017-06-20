أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء مصرع 3 إرهابيين من حركة حسم الإرهابية (الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي) وذلك في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

وأضافت وزارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أن ذلك يأتي استمرارا لجهد الوزارة في ملاحقتها لعناصر ما يسمى لحركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقة الأمنية وضبطهم.

وكانت قد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اختباء مجموعة من قيادات الحركة المشار إليها الهاربة بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية.

وتم التعامل مع تلك المعلومات (بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة) لضبط هؤلاء العناصر عقب استئذان نيابة أمن الدولة وحال اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة).

والإرهابيون الثلاثة هم الأول : عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20 /11 /1985- صيدلي- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة- مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين بأرقام 81/2015 إداري قسم شرطة دمنهور “تفجير عبوة ناسفة بخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية”، 6737/2016 إداري قسم شرطة دمنهور “تفجير عبوة ناسفة بخط مياه الشرب بقرية أبو حمص”).

والثاني : صبرى محمد سعيد صباح خليل ( مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية – محكوم عليه بالمؤبد غيابياً في القضية 257/ 2015 جنايات الإسكندرية “عمليات نوعية”)..أما الثالث فهو أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

والمذكورون من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية والسابق اضطلاعهم بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية ارتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية كما أن ثلاثتهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 420 / 2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية)..وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها. ​