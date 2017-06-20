واصل مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر، لليوم الثاني على التوالي، بالتنسيق مع مسئولي بنك مصر، والتأمينات الاجتماعية، بالمرور الميداني على مقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.

واستهدفت الحملة التأكد من سير تلك المشروعات ووجودها على أرض الواقع وعملها بشكل جيد ومتابعتها والوقوف على العقبات التي تواجهها وتذليلها، ومعرفة المشكلات المؤثرة التي تواجه النشاط وحلها، كذلك معرفة طبيعة المشروع الفعلي، ومدى قيام صاحب المشروع بالتأمين على العاملين، والتأكد من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع ومدى الالتزام بتراخيص التشغيل ومناقشة أصحاب المشروعات.

كما استهدفت الحملة متابعة سير العمل بهذه المشروعات وحالة نشاطها، والتعرف على أهم معوقات التوسع وزيادة القوة الإنتاجية لها، كما تم متابعة إجراءات ترخيص التشغيل، كما استمعت الحملة لمطالب ومقترحات أصحاب المشروعات التي تنوعت ما بين تقصير المدة الزمنية الخاصة بإجراءات الموافقة على والزيادة في قيمة القرض الأمر الذي يسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.