أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن صدور كتاب “إنسان بعد التحديث.. دليلك العلمي للارتقاء النفسي”، من تأليف الدكتور شريف عرفة، فنان الكاريكاتير والباحث في علم النفس الإيجابي.

يُناقش الكتاب أعلى مراحل الارتقاء النفسي، و كيفية الوصول إليها، في جولة يتناول خلالها تصورات جديدة لمسائل نواجهها في حياتنا اليومية، مثل التطرف الديني و كيفية التعامل مع صدمات الحياة، والمشاكل الزوجية، إذ يُقدم حلولاً علمية، وعملية- لها.

يقول عرفة: “غالبا ما تخلو كتب التنمية الذاتية من الخوض في الموضوعات الخلافية التي تثير الجدل كي يتقبلها أكبر قدر ممكن من الناس.. إلا أن هذا الكتاب يتعمق في تناول هذه المسائل الشائكة، لكونها ضرورية للارتقاء النفسي والفكري، احترامًا لعقلية القارئ الذي ينبغي أن يقرأ ما يتفاعل معه فكريًا، لا أن يجتر ما يُؤكد قناعاته السابقة، لذا أتوجس من ردود الأفعال! “

يُمكن تصنيف الكتاب في منطقة وسط بين كتب التنمية الذاتية، وكتب علم النفس المتخصصة، حيث أنه يستهدف القارئ العادي، بأسلوبه الشيق ورسومه الكاريكاتورية الطريفة وأمثلته الحياتية، كما يستهدف الباحث المتخصص، بطرحه الجديد المبني على دراسات أكاديمية.

يُذكر أن شريف عرفة درس ماجستير علم النفس الإيجابي التطبيقي بجامعة إيست لندن، و حصل علي عدد من الجوائز آخرها جائزة تريم عمران الإماراتية وترشيحه لجائزة الصحافة العربية. و تَصدر كتابه السابق (كيف تصبح إنسانًا؟) قوائم الأكثر مبيعًا و قام بتقديمه الدكتور أحمد عكاشة، الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي.