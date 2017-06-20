محافظ قنا: توريد 169 ألفا و719 طنا من القمح للشون والصوامع2017-06-20 17:14:37
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه تم توريد 169 ألفا و719 طنا و97 كيلو جراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.
وأكد الهجان - في تصريح - أنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور علي كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف علي مدي جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.
وأوضح الهجان أنه يوجد بالمحافظة 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و 240 طنا بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و 63 طنا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و 303 أطنان.
وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
ولفت إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
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