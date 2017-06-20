10 كواكب جديدة قد تكون صالحة للحياة2017-06-20 17:12:43
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن تلسكوب رصد الكواكب التابع لها اكتشف عشرة كواكب جديدة خارج مجموعتنا الشمسية ومن المرجح أن تكون بالحجم ودرجات الحرارة المناسبة لوجود حياة عليها.
وبينما أنهى التلسكوب “كبلر” مهمته الرئيسية، أعلنت ناسا الاثنين أنه رصد إجمالا 49 كوكبا في منطقة غولديلوكس قد تكون مناسبة للحياة.
وأوضحت الوكالة أن التلسكوب فحص جزءا ضئيلا فقط في المجرة. حسب أسوتشيدبرس.
وفي السياق، قال العالم ماريو بيريز من فريق التلسكوب “كبلر” إن هذا يعني “أننا ربما لسنا وحدنا” لأن عملية جمع بيانات استمرت لأربع سنوات تظهر إمكانية وجود كواكب أخرى تشبه الأرض.
يرى علماء آخرون أن هذا الاكتشاف دفعة لآمال وجود حياة بأماكن أخرى.
وقالت ناسا إن العديد من الكواكب الجديدة التي من التي من الممكن أن تكون صالحة للسكن تدور حول نجوم في حجم الشمس.
كما أعلنت عن اكتشاف ناسا 219 كوكبا جديدا.
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