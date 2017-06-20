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القاهرة تركزعلى حل النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي خلال قمة حوض النيل
سد النهضة ـ اثيوبيا

القاهرة تركزعلى حل النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي خلال قمة حوض النيل

2017-06-20 17:13:23
كتب - متابعات

أفاد مراسل قناة “الغد” الإخبارية في القاهرة، محمد الحمراوي، بأن الرؤية المصرية في قمة حوض النيل لن تركز على الملف المائي فقط، بل ستشمل قضية التنمية في دول حوض النيل، لافتًا إلى أن مصر قد أصدرت بيانًا قبيل هذه الاجتماعات في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن الروابط المختلفة بين الدول التي يجمعها نهر النيل، يؤكد على ضرورة التعاون بين هذه الدول.
وأضاف الحمراوي، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن مصر ستعمل على ضرورة حل الأمور الخاصة بالنقاط الخلافية في اتفاقية عنتيي وخاصة البند «14» وهو الأمن المائي للدول، موضحًا: “هناك تواجد كبير لدول حوض النيل وقادتهم وستكون الفرصة سانحة لطرح هذه الأمور وضرورة حل تلك النقاط الخلافية”.

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