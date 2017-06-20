مرتضى منصور: ننتظر موعد إعادة مباراة المقاصة بعد قرار المحكمة2017-06-20 17:02:13
أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه ينتظر إعادة مباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الخاص بالمباراة واضح بإعادة اللقاء.
وأضاف مرتضى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه ينتظر من الآن موعدا جديدا للمباراة، وتلقت بعثة نادي الزمالك في الجزائر اتصالا من مرتضى منصور من أجل إخطارهم بقرار محكمة القضاء الإداري بإعادة مباراة مصر للمقاصة في الدوري.
وتلقت بعثة الزمالك المتواجدة في الجزائر الخبر بحالة من التفاؤل الشديد وارتفاع معنويات جميع أفراد البعثة بعد تحقيق انتصار مهم للنادي في أزمة إعادة مباراة مصر للمقاصة.
وتلقى الاتصالات أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة في الجزائر وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي.
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