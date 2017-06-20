الفريق حجازي: القوات المسلحة مستمرة في تطوير العملية التعليمية على أسس علمية2017-06-20 16:46:25
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، استمرار القوات المسلحة فى تطوير العملية التعليمية على أسس علمية بهدف تنمية المهارات المطلوبة لبناء الشخصية العسكرية للطلبة وضباط المستقبل وتخريج أجيال من العلماء والمبتكرين القادرين على نيل أعلى الدرجات العلمية حتى تتبوء مصر والقوات المسلحة مكانتها التى تستحقها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق حجازي مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري والمعهد الفني للقوات المسلحة ومشاركتهم الإفطار.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية مصر عالية خفاقة، ونقل الفريق محمود حجازى تحيات وتقدير الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأوصى الفريق محمود حجازى الطلبة بضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصى الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملى الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات والقدرات، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى الطالب المقاتل بالإنضباط الذاتى والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والقدرات العلمية والقدرة على العمل الجماعى والاحترام المتبادل وتعظيم السلوك القويم.
وأشار إلى ضرورة أن يكون طلبة الكليات على وعى بكافة المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن والاستعداد الدائم للتضحية لمواجهة هذه التحديات حتى تنهض مصر بسواعد أبنائها الشرفاء، مشيداً بالدور الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية فى الإعداد والتأهيل العسكري والعلمى للطلبة الدارسين باعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على قدرة وكفاءة القوات المسلحة للوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية ركائز الأمن القومى المصري بمفهومه الشامل.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية.
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