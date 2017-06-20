 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
التحالف الدولي يعلن إسقاط طائرة من دون طيار للنظام السوري
التحالف الدولي

التحالف الدولي يعلن إسقاط طائرة من دون طيار للنظام السوري

2017-06-20 16:36:46
كتب - أ ش أ

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للنظام السوري بعد إلقائها قنبلة على قواته في جنوب سوريا.
ونسبت قناة الحرة الأمريكية لمسؤول بالتحالف الدولي قوله، إن “الطائرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 129”، أسقطت قنبلة قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، في إشارة إلى قوات “سوريا الديمقراطية، لكنها لم تنفجر”.
ويأتي ذلك بعد يومين من إسقاط الجيش الأمريكي لطائرة سورية في ريف الرقة الجنوبي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3