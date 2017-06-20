أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للنظام السوري بعد إلقائها قنبلة على قواته في جنوب سوريا.

ونسبت قناة الحرة الأمريكية لمسؤول بالتحالف الدولي قوله، إن “الطائرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 129”، أسقطت قنبلة قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، في إشارة إلى قوات “سوريا الديمقراطية، لكنها لم تنفجر”.

ويأتي ذلك بعد يومين من إسقاط الجيش الأمريكي لطائرة سورية في ريف الرقة الجنوبي.