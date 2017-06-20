رد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في مقابلة مع أحد المواقع، على الاتهامات التي وجهت للشركة بـ”ضعف الابتكار وعدم السعي لاحتلال المركز الأول في عالم الإلكترونيات”.

كثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات التي توجه لشركة آبل واصفة إياها بالتأخر عن غيرها من شركات التكنولوجيا في مجال الإبداع وابتكار تقنيات جديدة، وكمثال على ذلك، ذكر النقاد تأخر آبل في إصدار تقنيات جديدة للواقع الافتراضي، كتلك التي تستعمل اليوم مع العديد من أجهزة الشركات الأخرى.

وردا على تلك الانتقادات قال، تيم كوك، في حديث لموقع Bloomberg Businessweek: “نحن في آبل نركز على المشاريع طويلة الأمد، ولا نسعى لنكون الأوائل في كل شيء، هدفنا أن نكون الأفضل، ونقدم لزبائننا أشياء جيدة وعملية تغير حياتهم فعلا.. لو عدنا بالذكرة إلى الوراء يمكننا أن نلاحظ أن أول iPod أنتجناه لم يكن أول جهاز استماع للأغاني موجود في الأسواق، ولا حتى أول آيفون طرحناه، لم يكن أول هاتف ذكي، هدفنا هو طرح أفضل الأجهزة”.

وحول بعض الشكاوى التي وجهها عشاق آبل للشركة عن السعر المرتفع لبعض أجهزتها الذكية كمكبر الصوت المنزلي “HomePod”، الذي طرح مؤخرا بسعر 350 دولارا تقريبا أضاف كوك: “أريد أن أذكر ببعض أجهزة آبل السابقة والتي اعتبرها البعض غالية حينها، عندما طرحنا أول iPod قال الجميع من سيدفع 400 دولار تقريبا، ثمنا لجهاز لسماع الأغاني، وعندما طرحنا هواتف آيفون قالوا نفس الكلام، وكذلك الأمر بالنسبة لأجهزة iPad، ولكن انظروا لحجم مبيعات تلك الأجهزة”.

يذكر أن آبل طرحت خلال مؤتمرها الأخير للمطورين WWDC 2017 الذي عقد بدايات يونيو، عددا من التطبيقات والأجهزة الذكية الجديدة، كسماعة “HomePod” المنزلية، فضلا عن أجهزة “iMac” وحواسب “iMac Pro” و“MacBook” و“MacBook Pro”.