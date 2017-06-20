 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
السجائر الإلكترونية: أحدث وسائل اختراق أجهزة الكمبيوتر
5947deecc3618875108b459d

السجائر الإلكترونية: أحدث وسائل اختراق أجهزة الكمبيوتر

2017-06-20 16:26:14

اكتشف الباحثون المزيد من المشاكل المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، ولكنها لا تؤثر على الصحة هذه المرة، بل تلعب دورا هاما في عملية قرصنة الأجهزة الإلكترونية.

ويمكن تعديل السجائر الإلكترونية بطريقة تسمح للهاكرز، باختراق أجهزة الكمبيوتر عند توصيلها في منفذ USB.

وتجدر الإشارة إلى أن السيجارة الإلكترونية تتوسط النقاش الصحي، مع وجود العديد من الدراسات حول كونها أفضل أو أسوأ من السجائر العادية، ولكن لم يتوصل الخبراء إلى نتائج موثوقة بعد.

ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير يبين خطورة هذه الأجهزة بشكل واضح، لأنه يتم شحن معظمها عبر منفذ USB، ما يسمح للقراصنة بتعديلها لتصبح أدوات فعالة لسرقة البيانات.

واكتشف الباحث في مجال الأمن ومطور برمجيات الكمبيوتر، روس بيفينجتون، هذه الثغرة في السجائر الإلكترونية، حيث أوضح مؤخرا كيفية استغلالها بشكل سري لسرقة المعلومات الشخصية.

وأشار روس إلى أنه من خلال توصيل السيجارة الإلكترونية بجهاز الكمبيوتر، سيتمكن القراصنة من خداع الجهاز، ليجعله يقرأها على أنها لوحة مفاتيح، وتحميل الكتابات السابقة تلقائيا، وفقا لتقارير سكاي نيوز.

ومع ذلك، لاحظ الباحث الأمني أيضا أن الهجوم الإلكتروني يتطلب فتح قفل جهاز الكمبيوتر المستهدف.

ونشر باحث آخر يُعرف بـ “FourOctets”، شريط فيديو على صفحته في موقع تويتر، يكشف من خلاله عن عملية الاختراق البسيطة.

وأظهر الباحث كيف يمكن تعديل التعليمات البرمجية، ليقوم الكمبيوتر بتحميل ملفات “غير محددة”، وشديدة الخطورة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3